On peut dire que l'Internet mondial vit des heures chaotiques en cette fin de journée et ce soir. Une simple erreur technique chez Cloudflare a suffi à faire trembler tout l'écosystème numérique planétaire. Gmail, YouTube, Spotify, Discord : impossible d'y échapper. On ne compte plus le nombre de services touchés par la panne, qui frappe large et fort. L'hypothèse de la cyberattaque est à ce stade exclue.