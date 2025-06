Pour rappel, une adresse IP est une suite de chiffres attribuée à votre appareil lorsque vous vous connectez à Internet. Elle sert à l’identifier sur le réseau et à permettre la communication avec d’autres équipements en ligne, comme les serveurs des sites que vous consultez.

Mais elle peut aussi, indirectement, donner une idée de votre emplacement géographique. En s’appuyant sur des bases de données spécialisées, compilées à partir de sources publiques et privées, la plupart des sites web peuvent estimer avec une certaine précision le pays depuis lequel vous vous connectez, et parfois même votre ville.

Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’une faille de sécurité, mais du fonctionnement normal du web. Toujours est-il que cette information est largement exploitée par les plateformes pour adapter ce que vous voyez à votre géolocalisation : contenus, recommandations, devises… et donc, prix. Pour certains services, ces ajustements sont purement utilitaires (langue, monnaie locale, etc.). Pour d’autres, ils sont bien plus stratégiques et influencent directement les tarifs, voire déterminent si vous avez accès ou non au service, en fonction de votre localisation.

Evidemment, dans bien des cas, ces différences tarifaires ne sautent pas aux yeux. Deux personnes situées dans des pays différents peuvent accéder au même service, avec la même interface, le même catalogue, mais des prix qui n’ont rien à voir. Et comme rien ne l’indique explicitement, chacune pense payer le tarif normal.