Cette nouvelle mouture n'est pas encore accessible dans la version finale du logiciel, mais les plus impatients peuvent l'activer via les paramètres de participation à la bêta de Steam. Une fois installée, la différence est notable : le lancement de l'application est bien plus rapide, la navigation dans les menus et le magasin est plus fluide, et l'instabilité générale qui caractérisait la version émulée semble avoir disparu.

Le secret de cette amélioration réside dans une mise à jour technique cruciale. Valve a enfin remplacé le Chromium Embedded Framework, le moteur web qui constitue l'interface de Steam, par une version compilée nativement pour les puces Apple Silicon. Ce changement élimine le principal goulot d'étranglement qui ralentissait l'expérience sur les Mac modernes.