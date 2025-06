L'abandon des Mac Intel ne se limite pas au système d'exploitation. Apple a également détaillé ses plans pour Rosetta 2, la couche de traduction logicielle qui permet aux applications conçues pour l'architecture Intel (x86) de fonctionner sur les puces Apple Silicon (ARM). Cet outil a été un élément clé pour assurer une transition en douceur pour les utilisateurs et les développeurs. Rosetta 2 restera fonctionnel dans macOS Tahoe et macOS 27. Cependant, au-delà de cette échéance, sa portée sera drastiquement réduite. Il ne subsistera que pour assurer la compatibilité d'une poignée d'applications spécifiques, principalement des jeux anciens qui ne sont plus maintenus par leurs éditeurs.

Ce changement est un signal fort envoyé aux développeurs : le temps de la transition est terminé. Pour qu'une application continue de fonctionner sur les futures versions de macOS, elle devra être compilée en version native Apple Silicon ou en binaire universel. L'incitation à abandonner le support des processeurs Intel devient donc maximale. Cette stratégie permet à Apple de concentrer toutes ses ressources d'ingénierie sur sa propre architecture matérielle. En n'ayant plus à assurer la compatibilité avec les puces Intel, les développeurs de la firme peuvent optimiser le système et les applications pour tirer pleinement parti des performances et de l'efficacité énergétique des puces de la série M.