Apple enrichit ses applications phares : Music se dote de traductions et prononciations de paroles, d'un mode AutoMix façon DJ, et de raccourcis Music Pins. Maps devient plus intelligent en mémorisant vos trajets favoris, anticipe vos déplacements avec un widget dédié et vous alerte des embouteillages avec des itinéraires alternatifs. Une nouvelle fonction « Lieux visités » garde trace de vos destinations explorées.