Les premiers pas d'Apple en matière d'intelligence artificielle ont été difficiles. La marque a eu un certain retard à l'allumage, ne propose que quelques fonctions finalement basiques face à la concurrence (mais en local, contrairement aux autres qui utilisent une batterie de centre de données), et finalement le nouveau Siri boosté au LLM promis avant l'été 2025 a été repoussé aux calendes grecques.

N'attendez pas de nouveautés pour Apple Intelligence cette année, ou alors à la marge. On parle par exemple d'un nouveau service santé, qui utilisera l'IA en plus des données récoltées par votre iPhone ou votre Apple Watch, pour vous donner des informations plus précises et des conseils pour améliorer votre santé. Cet agent santé par intelligence artificielle pourrait être dévoilé lors de la WWDC, mais disponible plus tard, possiblement au printemps 2026.

Apple devrait également ajouter un système de gestion de la batterie par IA, avec le temps estimé de recharge sur l'écran d'accueil, et probablement quelques systèmes pour mieux optimiser la consommation en fonction de vos usages habituels.