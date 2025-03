Les fuites techniques sont nombreuses et cohérentes, dressant le portrait d'une console nettement plus puissante que sa devancière. Au cœur du système, on retrouverait un processeur Arm Cortex-A78C à huit cœurs, accompagné d'un GPU Nvidia T239 basé sur l'architecture Ampere. Ce GPU disposerait de 1534 cœurs CUDA, soit six fois plus que les 256 cœurs de la Switch originale. La console intégrerait également 48 cœurs Tensor pour l'IA et 2 cœurs RTX pour gérer le ray-tracing, une première pour une console portable.

La mémoire vive ferait un bond significatif avec 12 Go de RAM LPDDR5X, contre seulement 4 Go pour l'actuelle Switch. Les performances varieraient selon le mode d'utilisation : en mode portable, le CPU fonctionnerait à 998,4 MHz et le GPU à 561 MHz pour environ 1,72 TFLOPS, tandis qu'en mode dock, ces fréquences monteraient respectivement à 1100,8 MHz et 1007,25 MHz, atteignant environ 3,09 TFLOPS. Ces caractéristiques placeraient la Switch 2 bien au-dessus de sa prédécesseure, tout en restant en deçà des consoles de salon PlayStation 5 et Xbox Series X. Cette position intermédiaire placerait la console face à la Series S du point de vue de la puissance de calcul.