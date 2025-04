C'est le PDG de Nintendo en personne, Shuntaro Furukawa, qui a tenu à s'adresser aux joueurs nippons via le réseau X. Ce dernier a confirmé l'engouement pour la nouvelle console de Nintendo, avec une demande qui dépasse d'ores et déjà les prévisions initiales, et le nombre de consoles qui seront mises en vente le 5 juin prochain.