Nintendo entend ainsi commercialiser environ 20 millions d'unités de sa Switch 2 dès la première année de son lancement. Ces attentes peuvent paraitre, à contrario du design de la console, très ambitieuses. Pour cause, c'est plus que la PS4 et ses 14,4 millions d'unités écoulées sur son premier exercice financier, mais aussi plus que la PS5 (18,2 millions d'unités) et que les précédentes consoles de Nintendo, comme la Wii (13,1 millions), ainsi que la Switch (14,7 millions).