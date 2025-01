boboss29

Je sais pas pourquoi, mais j’ai peur de l’effet Wiiu… Car pour le neophyte, on dirait juste un nouveau modèle de Switch (comme la oled ou la lite). J’espère qu’ils vont réussir à communiquer sur le fait que c’est une nouvelle console, avec un nouvel hardware etc, et non juste, comme le fait penser la bande annonce, à une amélioration de la switch 1… Je les trouve très mauvais Nintendo en communication, combien de personnes ont pensé que la WiiU c’était une Wii avec une tablette en plus (argument entendu dans un magasin par un vendeur à l’époque…). Là le spot ne fait pas penser à une nouvelle console, mais juste un nouveau packaging (en plus ils montrent un mario kart qui ressemble trait pour trait à Mario kart 8…).

Je serais client de cette machine, mais j’ai peur de la réception auprès du grand public (et aussi du prix).