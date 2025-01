Selon plusieurs bruits de couloir, la Nintendo Switch 2 pourrait embarquer un GPU disposant d’une fréquence avoisinant les 560 MHz en mode portable, avec des possibilités de monter autour de 1000 MHz une fois la console placée sur son dock. Concrètement, on évoque ici une puissance avoisinant 1,7 téraflops en mobilité, et pouvant grimper autour de 3,1 téraflops en mode salon. Si l’on compare ces chiffres à ceux de l’actuelle Switch ou même d’autres machines nomades, la différence serait plus qu’appréciable.

Bien que certains y voient un potentiel équivalent à des consoles de salon plus anciennes, il ne faut pas oublier que l’architecture utilisée pourrait se révéler plus efficace sur le plan énergétique. Comme toujours chez Nintendo, l’équilibre entre performance et autonomie reste un défi majeur. Certains insiders nuancent toutefois ces chiffres, ajoutant qu’ils proviennent de tests préliminaires et doivent être considérés avec prudence.