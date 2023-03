La prochaine Nintendo Switch pourrait être plus puissante qu'attendu !

Plusieurs rumeurs insistantes statuaient en ce sens que la Switch 2/Pro embarquerait une puce NVIDIA Tegra, disposant de 2 048 cœurs CUDA et d'un processeur équipé de cœurs 12x ARM Cortex-A78AE. Soit une puce nettement plus musclée que celle présente sur la vénérable console hybride. Soyons fous, cette nouvelle version de la Switch pourrait même ainsi être capable de supporter les technologies si chères à NVIDIA que sont le DLSS et le ray tracing.