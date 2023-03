Le DLSS3 de NVIDIA adopté bien plus vite que le DLSS2 : Diablo IV prévu dès son lancement

Nos confrères de WCCFTech soulignent que le DLSS3 est adopté sept fois plus rapidement que le DLSS2 et le rythme ne semble pas devoir fléchir bien au contraire. Ainsi, NVIDIA vient d'indiquer que le Forza Horizon 5 de Playground Games allait très prochainement être compatible DLSS3, mais surtout que Diablo IV lui-même sera estampillé DLSS3 dès sa sortie le 6 juin prochain.

Bien sûr, NVIDIA ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Elle a confirmé, par exemple, que Redfall aura droit au traitement DLSS3 à son lancement le 2 mai. De plus, plusieurs jeux indépendants seront aussi pris en charge, ce sera le cas de Deceive Inc., Gripper, Smalland: Survive the Wilds et THE FINALS.