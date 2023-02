Vous devez absolument voir ce dernier trailer de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Les hostilités s'ouvrent avec une voix menaçante que l'on peut sûrement associer à Ganondorf (doublé en anglais selon toute vraisemblance par nul autre que le non moins légendaire Matthew Mercer). Celui-ci semble avoir rassemblé ses forces après Breath of the Wild pour redonner du fil à retordre à Link.

Notre héros préféré fait de nouveau face à une terrible et écrasante menace, mais profite de l'occasion pour renforcer son arsenal. La vidéo nous présente ainsi différents pouvoirs et même moyens de locomotion, avec notamment une sorte de voiture et un vaisseau volant. Rappelons en effet que Tears of the Kingdom se montrera bien plus aérien que son illustre aîné.