Nintendo Direct Mini du 20 juillet 2020 : toutes les annonces à retenir

La vidéo directement postée sur YouTube a débuté avec l'annonce de trois packs de DLC à destination de Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda. Le premier contenant de nouveaux personnages est déjà disponible à la vente. Le second embarquera des musiques supplémentaires et le troisième, nommé Symphonie du Masque, proposera une histoire ainsi que des morceaux inédits. Ces deux derniers arriveront avant fin octobre. Une compilation avec le jeu de base et tous ses DLC sortira le 23 octobre.