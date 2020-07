Donkey Kong Country en approche sur Nintendo Switch !

Le 15 juillet prochain, Nintendo va étoffer le catalogue de jeux proposés via ses applications NES et Super Nintendo, et accessibles pour tous les abonnés au service Switch Online.

Les amoureux de la belle époque RARE/Nintendo seront servis, puisque Donkey Kong Country sera de la partie. L'occasion de (re)jouer à cet opus on ne peut plus emblématique de la console 16 bits de Nintendo, lancé pour la première fois en 1994.