Duke Nukem 3D: 20th Anniversary en approche sur Nintendo Switch

Le jeu sera affiché au tarif de 9,99 euros, mais bénéficiera pour son lancement d'une offre spéciale, avec un prix ramené à 4,99 euros seulement, jusqu'au 6 juillet.

Parmi les nouveautés promises on retient l'arrivée de huit nouvelles maps, un moteur retravaillé, ainsi que la possibilité de gérer le gyroscope et les vibrations HD. « Hail to the king, baby ! »