Journey to the Savage Planet s'invite sur Switch

C'est une sortie surprise qui s'est produite sur Nintendo Switch il y a quelques heures. En effet, le jeu d'exploration Journey to the Savage Planet est arrivé sur la machine du constructeur japonais.

Initialement sorti sur consoles et PC en janvier dernier, Journey to the Savage Planet demande au joueur d'explorer une planète. Le but étant de recenser la faune comme la flore pour vérifier si ce nouveau monde est habitable. Pour cela, notre personnage possède quelques outils comme une imprimante 3D et un pistolet laser. L'aventure peut s'apprécier en solo ou en coopération avec un ami.