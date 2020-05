Nintendo Switch : 55,7 millions d'unités vendues et un carton pour Animal Crossing

Nintendo

Rien ne semble pouvoir arrêter la Nintendo Switch.

Le constructeur japonais vient de mettre à jour les chiffres de vente de sa console hybride et ils donnent le tournis. Les grosses exclusivités de la marque sont également à la fête.

Une performance remarquable en à peine trois ans

Nintendo a donc mis en ligne plusieurs chiffres enregistrés au cours du dernier trimestre en date. La firme nippone a écoulé pas moins de 3,29 millions de Switch dans le monde durant cette période. La console pointe donc désormais à 55,7 millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie en mars 2017. À titre de comparaison, la Xbox One se situerait aux alentours de 47,1 millions (d'après VGChartz) en plus de six ans. La 3DS et ses 75,2 millions d'unités devrait bientôt être dépassée.

La partie hardware se porte donc très bien chez Nintendo. Mais les jeux ne sont pas en reste. Parmi les dernières grosses sorties exclusives à la Switch, Pokémon Épée & Bouclier a pulvérisé les records. Les deux versions atteignent ensemble 17,37 millions de copies vendues. C'est mieux que n'importe quel épisode 3DS.

Animal Crossing et le reste du monde

Mais le gros carton de ces dernières semaines est incontestablement Animal Crossing: New Horizons. En plus d'être un succès critique, le jeu a également brillé en magasin. Ainsi, Nintendo dévoile que le titre s'est vendu à 13,41 millions d'unités dans le monde en à peine six semaines. Sur toute leur existence, Animal Crossing: Wild World (DS) et New Leaf (3DS) ont « seulement » dépassé les 10 millions chacun.