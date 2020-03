Nintendo Direct Mini : toutes les annonces avec Xenoblade, Bioshock et Pokémon

Lire aussi :

Même s'il n'était pas diffusé en live, ce Nintendo Direct Mini a de beaux arguments à faire valoir. Pendant pratiquement 30 minutes, la firme nippone a présenté les principales nouveautés qui débarqueront sur Switch dans les semaines qui viennent. Nous allons succinctement faire le tour de tout ce qui a été présenté.Pour plus d'informations, nous vous renvoyons vers la vidéo du Nintendo Direct Mini disponible en haut de cet article. Avant de commencer, le constructeur a tenu à préciser que les dates de sortie sont susceptibles de changer à cause du coronavirus.La présentation a débuté avec un long trailer de. Un bon moyen d'illustrer les nouveautés de cette remasterisation avec une interface totalement retravaillée et la présence d'un épilogue intitulé. Le jeu sortira le 29 mai 2020 et une édition collector sera de la partie. 2K Games s'invitera sur Nintendo Switch puisqueetsortiront tous le 29 mai également.Parmi les plus petites annonces, nous retrouvons l'extension des 4 Fantastiques qui sort aujourd'hui pour. Capcom a également présentédisponible tout de suite. Notons aussi que l'excellentaccueillera un événement de Pâques du 1er au 12 avril. Une autre mise à jour sera déployée courant avril pour préparer la venue d'un second événement. Un trailer de(disponible maintenant) a ensuite été diffusé et nous avons appris quesortira le 7 juillet sur Switch.De son côté, le jeu sportifa également droit à un patch qui ajoute un mode « jeu de rythme ». Ainsi, 17 morceaux deetsont de la partie. L'anneau peut aussi avoir une voix féminine et nous pouvons désormais changer de langue à tout moment. Une bande-annonce dea pris la relève et cet RPG/stratégie arrivera en 2020. Pour ce qui est de, le set de combattants 6 comprend le héros deet un nouveau personnage sera présenté en juin. Par ailleurs,a droit à une version d'essai du jeu complet pour les abonnés au Nintendo Switch Online du 26 mars 17h00 au 6 avril 23h59.Une bonne partie de ce Nintendo Direct Mini était consacrée au RPG de Square Enix nommé. Présenté au Game Awards en décembre, le soft sortira en 2020 et une démo est disponible tout de suite. Dès le 5 juin,donnera accès à de célèbres jeux de plateau comme les Dames, le Poker, le billard, le blackjack et bien plus encore. Enfin,, un battle royale à huit joueurs avec des ninjas sera gratuit à sa sortie le 27 mai.Nintendo a ensuite balancé une salve de titres qui sortiront très bientôt. Parmi eux, nous pouvons noter l'arrivée de(aujourd'hui),(bientôt),(aujourd'hui en exclusivité temporaire), Trials of Mana (24 avril),(automne 2020),(printemps 2020),(mai 2020),(bêta fermée le 9 avril),(2020),(27 mars),(30 juin, démo maintenant),(25 juin) et(printemps 2020).Enfin, ce Nintendo Direct Mini s'est achevé avec les extensions de. La partie 1sortira fin juin et la partie 2arrivera cet automne.