Combien de GameBoy originales sont encore dans les stocks de Nintendo ?

Tout un stock de Game Boy ?

Le site d'information SoraNews24 , qui a rapporté l'histoire, a décrit le service clients Nintendo comme «». Mais pour la rédaction de, cela pose une question : combien de ces Game Boy la société conserve-t-elle encore dans ses réserves ? Sur Twitter , l'histoire racontée par Kuniko Tsusaka a été195 000 fois et retweetée 66 000 fois. Après avoir envoyé la console au service clients de Nintendo, elle a reçu, une semaine plus tard, un message de l'enseigne précisant que la console ne pouvais pas être sauvée, car la société ne disposait plus des pièces nécessaires à sa réparation. Mais avec la lettre, la famille a trouvé un Game Boy original neuf.Gizmodo s'interroge donc : «» Plus ironiquement, l'auteur de l'article, Andrew Liszewski, demande : «Ces questions n'auront certainement jamais de réponse. La commercialisation du Game Boy a démarré en 1989 pour s'arrêter en 2003. Véritable carton commercial (deuxième console portable la plus vendue de tous les temps après la DS, selon VGChartz ), elle s'échange parfois aujourd'hui à prix d'or. À l'instar du Nokia 3310 dans la téléphonie, l'antique console de Nintendo fait aussi l'objet, de temps à autre, d'actualités insolites.