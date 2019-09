Le saviez-vous ? Un Game Boy, meurtri, a survécu à la guerre du Golfe

La Game Boy a sacrément morflé (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

Le saviez-vous ?, c'est votre nouveau rendez-vous du week-end. Clubic vous fait découvrir quelques pépites de la tech et du numérique, aussi insolites qu'insoupçonnées. Embarquez avec nous, c'est parti !

Nintendo World Store, à New York (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

Un Game Boy qui a « fait la guerre »

Tout est dit :) (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

Aucune pièce n'aurait été remplacée...

On this day in 1989 the original #GameBoy system released in North America, placing exciting Nintendo games right into the palm of your hand! Here's to 30 years of playing with PORTABLE POWER! pic.twitter.com/eOElkYTf7K — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 31, 2019

Vous voyez une différence, vous ? (© Crédits photo : Alexandre Boero pour Clubic)

Dans le genre pépite, le(ouGame Boy, on n'est pas jaloux) doit certainement arriver en très bonne place. Le moment est bien choisi pour en parler, puisqu'il fête ses 30 ans cette année. Oui, ça fout forcément un coup à certains d'entre nous, qui voient les années défiler rien qu'à l'évocation de son nom. Mais ce qui a attiré notre attention, c'est l'un des exemplaires de la console portable vendue à des dizaines et des dizaines de millions d'exemplaires. Pour le découvrir, directionContinuons tout droit, prenons à gauche, puis à droite, puis à gauche, et hop, nous voici à deux pas du Rockfeller Center, au cœur de Manhattan. Ici se trouve l'une des deux boutiquesau monde, ouverte en 2005, la deuxième étant ouverte au public depuis l'été 2019 seulement, à Tel-Aviv. Le magasin, surnommé parfois, renferme quelques bijoux qui font le bonheur des petits et des grands.L'une de ses plus belles reliques est incontestablement. Touché, ravagé même, mais pas coulé. Car ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que. Oui, le mot a du mal à sortir tellement on a du mal à le croire. Il faut dire que la « gueule » du truc fait peine à voir.Il en faut cependant bien plus pour venir à bout d'un Game Boy. Outre le fait d'être en état de marche, c'est le jeu phare de la console,, que l'on peut entrapercevoir sur nos photos.La console appartenait à un militaire américain durant la première guerre du Golfe. Elle fut « protégée » dans le sac du soldat, ce qui n'a pas empêché les déflagrations de faire fondre sa carcasse. Étonnement,. En boutique,, comme le reste de la machine. Voilà de quoi entretenir un peu plus la légende de celle que l'on peut désormais surnommer,