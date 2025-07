Howely

Oui enfin, si on fait un calcul merdique, de ce que je viens de voir sur google, en février ils avaient 35 millions d’abonnées.

En prenant un tarif de 10€ (en sachant que ca va de 7 a 18€) par mois sur 12 mois x 35M, on est à 4 milliards. Si tout le monde avait l’abonnement minimum ça ferait 2 milliards. C’est pas non plus le département qui plombe le plus les comptes