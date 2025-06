À vrai dire, il serait surprenant que Microsoft ne cherche pas, y compris à court terme, à revoir à la hausse la tarification de son Game Pass. De mieux en mieux achalandé, ce dernier propose en effet un catalogue enrichi par les jeux des nombreux studios rachetés (à grands frais) par le géant de Redmond ces quatre dernières années. On pense notamment à Bethesda ou encore au titan Activision / Blizzard, dont l'acquisition a été validée en 2023 pour 68,7 milliards de dollars.

Actuellement, le Xbox Game Pass coûte 6,99 euros/mois pour son offre « Core » la plus basique, et jusqu'à 17,99 euros/mois pour la formule la plus complète regroupant un accès total au catalogue Game Pass, sur Xbox comme sur PC, mais aussi un accès au catalogue EA Play, ainsi que des réductions exclusives et la possibilité de jouer dans le Cloud, entre autres.