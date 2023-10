Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est enfin approuvé après une saga de plus de 2 ans

En l'absence d'une injonction préliminaire de la Federal Trade Commission (FTC), Microsoft arrive enfin au bout de ce projet de longue haleine. Cette lutte acharnée avec les régulateurs officiels prend fin, et une nouvelle ère s'ouvre pour la firme de Redmond. Il aura suffi de quelques concessions stratégiquement proposées, et de (beaucoup) de patience et d'abnégation pour que cet accord soit finalement conclu. Le montant du rachat dépasse de très loin celui de Bethesda par l'entreprise, qui était « seulement » de 7,5 milliards de dollars, soit presque dix fois moins que la somme proposée pour Activision Blizzard.