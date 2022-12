La FTC porte plainte contre Microsoft dans le but de faire capoter le rachat d'Activision-Blizzard

Comme nous pouvions nous y attendre, Microsoft est rapidement montée au créneau. Brad Smith, le président de l'entreprise, a réitéré le fait que ce rachat débouchera sur plus d'opportunités pour les joueurs et les développeurs. Il se dit toujours enclin à faire des concessions pour répondre aux sollicitations de la FTC. Sur un ton plus offensif, le porte-parole de Microsoft se dit prêt à défendre son cas face au tribunal. Les deux entités devraient donc s'affronter sur la scène judiciaire dans les semaines et mois à venir.