Bientôt la fin des exclusivités Xbox ?

Le patron de la firme de Redmond s'est notamment exprimé sur les idéaux de Microsoft quant à sa stratégie autour de l'industrie vidéoludique. Depuis maintenant un certain temps, celle-ci se tourne davantage vers le multiplateforme par le biais de solutions logicielles et du cloud gaming (particulièrement le Game Pass et xCloud) que sur la vente de consoles comme les Xbox Series X|S.

« Si cela ne tenait qu'à moi, j'adorerais me débarrasser du modèle d'exclusivités consoles, mais il ne m'appartient pas de définir cette tendance au vu de la faible position de Microsoft sur ce marché. L'acteur dominant dans le domaine [Sony, ndlr] a défini la concurrence sur ce terrain en utilisant les exclusivités consoles. C'est donc le monde dans lequel on vit, et je n'ai aucun amour pour ce monde », a-t-il déclaré.