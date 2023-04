Coup de théâtre : le Royaume-Uni bloque le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

Les différents appels du pied de Microsoft en la matière auprès de GeForce NOW, Ubitus ou Boosteroid n'ont visiblement pas suffi à rallier la CMA à sa cause. Selon l'autorité, ces arrangements ne couvrent pas assez de services de cloud gaming et n'ouvrent pas assez l'accès aux jeux de la firme à d'autres systèmes que Windows. Si le rachat devait aboutir, les termes et conditions d'accès à ces jeux deviendraient trop standardisés, si l'on se fie à son argumentaire.