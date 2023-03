Rachat d'Activision Blizzard : la pilule à 69 milliards prête à passer pour l'Union européenne ?

Cela fait maintenant plus d'un an que Microsoft bataille auprès de différentes autorités de la concurrence pour avoir le droit d'accueillir Activision Blizzard dans son giron. Le géant américain se trouve actuellement sur trois fronts majeurs incarnés par l'autorité des marchés et de la concurrence britannique, par la FTC américaine et par la Commission européenne.

Cette dernière avait en effet lancé une enquête en novembre dernier et s'était donné jusqu'au 25 avril pour rendre son verdict. Et il semblerait que celui-ci se montre finalement favorable au rachat, et par-dessus le marché sans réserves.

Reuters s'était en effet fendu d'un rapport à ce sujet en janvier. L'agence y indiquait que l'entité européenne pourrait envoyer à Microsoft une « déclaration d'objections », avec différentes propositions visant à atténuer le caractère anticoncurrentiel de l'opération. Mais quelques décisions de la firme de Redmond entre-temps pourraient l'avoir fait changer d'avis.