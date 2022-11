Rachat d'Activision Blizzard : l'UE annonce l'ouverture d'une enquête approfondie, mauvaise nouvelle pour Microsoft ?

L'entité fait savoir qu'elle craint que l'acquisition de l'un des plus grands acteurs du jeu vidéo par Microsoft conduise à la réduction du « jeu de la concurrence sur les marchés de la distribution de jeux vidéo pour consoles et ordinateurs personnels, et des systèmes d'exploitation pour PC ».

« La Commission craint qu'en acquérant Activision Blizzard, Microsoft puisse verrouiller l'accès aux jeux vidéo pour consoles et PC d'Activision Blizzard, notamment à des jeux emblématiques et rencontrant un énorme succès (jeux de type AAA) tels que Call of Duty », nous apprend le communiqué.

D'après les conclusions de l'enquête préliminaire, le rachat pourrait donner à Microsoft la capacité et la tentation économique de « mettre en place des stratégies d'éviction des distributeurs de jeux vidéo pour consoles concurrents » en dégradant les conditions d'accès ou d'utilisation à ces jeux vidéo, voire en bloquant la sortie de ces titres sur les autres plateformes que les siennes.