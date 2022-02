Pour son app store, Microsoft veut jouer la carte de l'ouverture face aux développeurs

Toutefois, ces nouvelles règles ne seront appliquées qu’au Microsoft Store de Windows 10 et Windows 11 et non à l’autre boutique juteuse du groupe : le Xbox Store, pourtant plus fermée. Brad Smith estime néanmoins que les consoles de jeux ne sont pas à comparer avec des smartphones ou PC prévus pour de multiples usages, d’autant que les consoles sont vendues à perte et que leur modèle économique repose sur la vente de jeux.