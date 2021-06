Windows 11 : les jeux Steam et Epic intégrés au Microsoft Store ?!

Il a déjà été question de s'ouvrir aux application Android via la technologie Intel Bridge, mais Microsoft semble vouloir aller beaucoup plus loin, et à nos confrères de The Verge, Panos Panay, Chief Product Officer chez Microsoft, a semblé ne pas avoir de limite quant aux futurs partenaires.

« Bien sûr, cela signifie que si d'autres veulent venir sur notre Store, ils sont les bienvenus. À dire vrai, ils sont même encouragés à venir, et c'est pour cela que nous mettons en place ces nouvelles politiques. »

Panos Panay vise ainsi clairement des plateformes comme Steam ou l'Epic Games Store . Avec les années, Steam est devenue une boutique majeure sur Windows, et Panay semble envisager un Windows Store sur lequel les utilisateurs trouveraient l'application qu'ils souhaitent, peu importe sa provenance originelle.

« Je veux vraiment que vous puissiez vous rendre sur le magasin, que vous y tapiez l'application et que vous obteniez l'application que vous voulez » précise enfin Panos Panay.