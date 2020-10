Microsoft change les politiques de son Microsoft Store pour se démarquer d'Apple

Dans cette liste, justement, on retrouve un certain nombre de choses intéressantes. Microsoft promet de mettre au même niveau d'exigence ses propres applis et celles des développeurs tiers, et de leur appliquer « des tarifs raisonnables ». En réponse directe à la bataille Apple versus Epic, Microsoft promet aussi de ne pas bloquer des applis à cause du business model d'un développeur et son système de paiement in-app. L'entreprise promet également de ne pas utiliser les données non publiques d'une application d'un développeur pour la concurrencer sur son propre terrain.