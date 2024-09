Prise de bec entre Redmond et Cupertino. En janvier dernier, l’entrée en vigueur imminente du DMA (Digital Markets Act) avait obligé Apple à revoir ses plans concernant la distribution d’applications dans l’App Store. Un changement significatif qui devait marquer le retour des services de cloud gaming sur le store de l’entreprise, après des années de bannissement. Mais dans les faits, ni GeForce Now, ni Xbox Cloud Gaming n’ont encore franchi le pas. Une absence qui dure depuis neuf mois maintenant, et que Microsoft impute aux guidelines d’Apple, impossibles à observer.