Apple propose aux applications de mettre un lien pour payer en dehors de l'App Store... mais ça n'intéresse personne (à raison) !

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a été surprise lors d'une audience consacrée la semaine dernière au dossier des paiements effectués au sein d'applications téléchargées sur l'App Store. Elle a en effet pu constater que presque aucun développeur n'avait souscrit à cette possibilité offerte par Apple. Ils sont en effet à peine 38, sur un pool d'environ 65 000 développeurs, à avoir souscrit à l'opportunité.

Et pour cause, au lieu de payer une commission de 30% sur l'App store, ce nouveau plan nécessite pour ceux qui y souscrivent de payer cette fois une commission de... 27%. Quand on y ajoute les frais liés aux paiements bancaires pour les développeurs, choisir ce programme peut en fait revenir encore plus cher que la commission traditionnelle du magasin d'applications.