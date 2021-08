App Store : Apple permettra aux développeurs de communiquer sur un système de paiement alternatif

Autre nouveauté annoncée par Apple, la grille tarifaire va évoluer. Les développeurs doivent actuellement choisir leur tarif parmi un peu moins d'une centaine indiqués dans une grille mise en place par le constructeur. Cette liste passera désormais à 500.

Apple va mettre en place un fonds d'environ 100 millions de dollars pour aider les développeurs américains ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins d'un million de dollars par an entre 2015 et 2021. Ils recevront chacune une somme comprise entre 250 et 30 000 dollars, selon leur engagement sur la plateforme, comme le taux de réponse aux commentaires par exemple.

Enfin, Apple s'engage à ne pas modifier l'algorithme de recherche de l'App Store durant les trois prochaines années ainsi qu'à publier une nouvelle section sur le portail développeurs afin de mieux expliquer le procédé de validation des apps et les différents points pouvant bloquer la publication d'un logiciel ou d'une mise à jour.

Reste à voir désormais si ces timides concessions seront appréciées des différents organes de régulations et des juges en charge des différentes plaintes déposées contre Apple à la fois aux États-Unis et dans l'Union européenne.