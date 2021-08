Apple : Tim Cook, 10 ans après, est-ce toujours la "révolution" ?

L'Apple Watch est également l'autre réussite de Tim Cook sur le plan matériel. La montre connectée a connu un démarrage poussif, la faute à un lancement désastreux et un marketing axé sur le luxe qui a découragé les fans de la marque. Le constructeur a néanmoins très vite revu sa copie avec de nouveaux modèles pensés pour le sport et la santé qui ont manifestement trouvé leur public. Aujourd'hui Apple aurait vendu 100 millions d'Apple Watch dans le monde et avec plus d'1 milliard d'iPhone en circulation, la marge de croissance reste très importante pour le constructeur.