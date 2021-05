Pour Tim Cook, ouvrir iOS à d'autres magasins d'applications aurait des conséquences désastreuses

Pour motiver son propos, le chef d’entreprise avance qu’il n’est pas sain pour les utilisateurs d’entrer leurs informations bancaires dans différentes applications (ou magasins d’applications), dans la mesure où il n’est pas sûr de la fiabilité de leur protocole. De son point de vue, les tierces parties ne seraient en effet « pas aussi motivées » qu’Apple dans la protection des données (bancaires, notamment) des utilisateurs, sur iOS.

Plus concret encore, l’ouverture d’iOS à d’autres magasins d’application demanderait un effort supplémentaire à Apple, qui devrait alors aller « à la chasse » aux développeurs pour récolter sa commission — laquelle est actuellement collectée automatiquement via l’App Store. « Cela ressemble à un processus qui n’a pas besoin d’exister », ajoute Tim Cook. « Je pense qu’il est important de savoir qu’il existe parfois un conflit entre ce qu’un développeur souhaite, et ce que l’utilisateur souhaite ».