Epic VS Apple : Microsoft défend l'Unreal Engine et évoque la prise en charge de Forza

Le créateur de Fortnite pourrait se voir révoquer son compte développeur par Apple d'ici le 28 août s'il ne se conforme pas aux règles d'utilisation de l'App Store. Epic Games ne serait plus en mesure de proposer à nouveau Fortnite sur les boutiques d'applications, mais il ne pourrait plus non plus assurer le support du moteur Unreal Engine sur macOS et iOS.

Cette conséquence serait catastrophique pour de nombreux développeurs de jeux vidéo qui utilisent le moteur graphique pour leurs titres. Ils ne pourraient pas profiter des améliorations apportées par Epic sur les autres plateformes alors qu'ils sont étrangers au conflit qui oppose les deux géants.

Epic a déposé une requête d'injonction pour empêcher Apple de lui retirer ses accès durant la procédure. Dans le dossier accompagnant la demande, l'éditeur explique que cette décision serait une « punition inutile ». « L'ampleur des représailles d'Apple est en soi un effort illégal pour maintenir son monopole et refroidir toute action d'autres personnes qui pourraient oser s'opposer à Apple », ajoute l'éditeur.