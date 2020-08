Google rejoint Apple et bannit Fortnite du Play Store Android

Enfin, si ce happening virtuel fait passer Epic pour le chevalier blanc, nos confrères de Numérama rappellent très justement que l’entreprise est détenue à 40 % par Tencent. Le conglomérat chinois, très actif dans l’industrie vidéoludique, est actuellement empêtré dans la guerre commerciale qui se joue entre Pékin et Washington et risque le bannissement de WeChat, application de messagerie ultra-populaire via un récent décret signé par Donald Trump. De là à s'imaginer voir le président américain s'emparer de l'affaire, il n'y a qu'un pas.

Source : Twitter