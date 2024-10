Après plusieurs années de combat judiciaire, Epic Games, qui est à l'origine du jeu Fortnite, a finalement obtenu des géants Google et Apple qu'ils ouvrent leur écosystème à des magasins d'application tiers, dont le sien. Mais même si formellement, il y a dorénavant possibilité de télécharger Fortnite sur l'Epic Games Store, la société affirme que les géants de la tech font tout ce qu'ils peuvent pour rendre cette possibilité plus ardue. Et si en général, c'est Apple qui la cible des plaintes d'Epic, aujourd'hui c'est autour de Samsung et de Google d'être visés.