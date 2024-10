Le géant du Web craint en effet que si son autorité sur l'écosystème Android se retrouve réduite, le nombre d'applications non contrôlées augmente et que la gestion de la concurrence devienne plus compliquée. Mais comme Sarah Bond l'a expliqué : « La décision du tribunal d'ouvrir la boutique mobile de Google aux États-Unis permettra plus de choix et de flexibilité. »