Pourquoi Epic Games et Match Group reviennent à la charge contre Google ?

Comme le précise Engadget, la plainte d'Epic Games et Match Group vise en premier lieu les accords passés par Google dans le cadre de son « Apps and Games Velocity Program ». Ce programme a notamment vu le géant de Mountain View dépenser des millions de dollars pour faire en sorte de maintenir les développeurs les plus en vus du Play Store… sur le Play Store, les décourageant ainsi de travailler sur d'autres plateformes potentielles selon les plaignants. Cette pratique avait déjà fait l'objet d'une plainte déposée par Epic Games l'an dernier.