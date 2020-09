Avec Android 12, Google facilitera l'usage des magasins d'apps tiers

Dans le même billet, Google revient sur la principale pierre d’achoppement qui anime le feuilleton de l’été dont nous parlions plus haut. La firme n’en démord pas : « Tous les développeurs qui vendent des biens numériques dans leurs apps doivent utiliser le système de paiement de Google Play ». Des modifications claires ont été apportées en ce sens dans les conditions de paiement de Google Play, et tous les développeurs qui n’utilisent pas déjà le système de paiement de Google Play sont invités à le faire avant le 30 septembre 2021.

Google marque toutefois sa différence avec sa rivale Apple sur un point : les applications qui, en cette période de pandémie, se sont mises à vendre des biens numériques en lieu et place de leurs offres habituelles (les visites virtuelles sur AirBnb ou les cours de sports en ligne sur ClassPass au lieu de véritables cours notamment). « Nous reconnaissons que la pandémie mondiale a poussé de nombreuses entreprises à basculer leurs biens physiques en numérique, et à devoir engager leur clientèle via de nouveaux moyens, comme par exemple proposer des cours en ligne au lieu de cours présentiels », écrit Google sur son blog. Et de préciser que « pour les 12 prochains mois, ces entreprises n’auront pas à se plier à nos conditions de paiements, et nous réévaluerons la situation d’ici l’année prochaine ».