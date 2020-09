Deezer, Spotify, Epic et cie partent à l'assaut d'Apple et Google

Récemment, en dévoilant sa nouvelle formule de souscription Apple One, la firme de Cupertino a d'emblée froissé Spotify. Le spécialiste de la musique en streaming avait publiquement annoncé : « Une fois de plus, Apple utilise sa position dominante et ses pratiques déloyales pour désavantager ses concurrents et priver les consommateurs en favorisant ses propres services ».

Spotify avait précédemment déposé une plainte auprès de la Commission Européenne. C'est également le cas de la société Tile qui craint l'arrivée des supposées pastilles de géo-localisation AirTag qu'Apple devrait prochainement dévoiler.

Reste à savoir si cette coalition saura de nouveau se faire entendre auprès des autorités compétentes pour examiner les éventuels abus de position dominante.