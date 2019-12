La France inflige une amende de 150 millions d'euros à Google pour abus de position dominante

Google Ads dans le viseur français

Les amendes se multiplient et Google ne réagit pas

Source : The Independent.

Google a annoncé faire appel de cette décision, prononcée ce vendredi 20 décembre. Le gendarme de la concurrence a jugé les règles de fonctionnement de la filiale d'Alphabet «».Les règles imposées par l'entreprise américaine aux annonceurs qui utilisent sa régie publicitaire, Google Ads, manquent de clarté et d'équité, selon l'Autorité de la concurrence. Elle va donc infliger une amende de 150 millions d'euros à l'entreprise et l'enjoint à «».Google va faire appel de cette décision.Le gendarme de la concurrence estime que les règles du géant sont «» et qu'elles fonctionnement de manière «». «», affirme l'Autorité de la concurrence dans un communiqué de presse Commentant cette décision face à la presse, la présidente de l'Autorité de la concurrence, Isabelle de Silva, a estimé faire «». «», affirme-t-elle, estimant que la part de Google dans le marché publicitaire en ligne dépasse les 90 %.L'entreprise a répondu par le biais d'un communiqué. «», se défend le groupe américain.En mars dernier, la Commission européenne avait infligée une amende de 1,49 milliard d'euros à Google pour les mêmes raisons, via sa régie publicitaire AdSense cette fois-ci. C'était déjà la troisième fois, en l'espace de deux ans, que l'exécutif européen condamnait la filiale d'Alphabet pour abus de position dominante. Sans réaction, visiblement.