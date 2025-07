Dans le monde de la tech, on fait difficilement moment plus important que la présentation de rentrée d'Apple, durant laquelle la marque à la pomme croquée nous présente, en grandes pompes, ses nouveaux smartphones. Cette année, ce sont les iPhone 17 qui seront ainsi officialisés - une série qui devrait être surtout marquante du fait de la naissance de l'iPhone 17 Air. Et si vous vous demandiez quand la prochaine keynote aura lieu, on commence à avoir une réponse !