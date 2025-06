Avec une telle définition, l'écran de l'iPhone 17 Air devrait mesurer 6,6 pouces de diagonale. Cette taille le placerait à mi-chemin entre l'iPhone 17 standard et la version Pro, contredisant certaines spéculations antérieures qui l'imaginaient partager la même taille que le modèle Pro. Ce format intermédiaire suggère qu'Apple cherche à créer un nouveau segment dans sa gamme, potentiellement pour proposer un grand écran sans pour autant obliger les clients à opter pour le modèle Pro Max, plus onéreux.

Il faudra bien sûr attendre la présentation officielle en septembre pour obtenir toutes les confirmations, notamment sur la capacité de la batterie, le prix et les performances réelles de son appareil photo. Néanmoins, le portrait-robot de ce nouveau venu se précise et dessine les contours d'un smartphone axé sur le design et l'élégance, sans pour autant négliger les technologies d'affichage avancées.