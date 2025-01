L'iPhone 17 Air sera donc un tout nouveau modèle d'iPhone, et devrait remplacer l'iPhone 16 Plus sorti cette année. Pour cette nouvelle génération, Apple prendrait acte des ventes modèles des modèles Plus pour proposer un tout nouveau concept. Les fans d'Apple privilégient les écrans plus grands, mais préfèrent opter tout de suite pour un modèle Pro Max, qui intègre l'ensemble des nouveautés et innovations chaque année.

A la place, Apple préparerait un iPhone 17 Air et comme son nom l'indique, il serait le plus fin de la gamme. Ce nouveau smartphone pourrait être 2 mm moins épais que les modèles actuels. Pour rappel, l'iPhone 16 propose un cadre d'une épaisseur de 7,8 mm. Selon les différentes rumeurs, l'iPhone 17 Air pourrait descendre à 5,5 mm au mieux, soit l'épaisseur d'un iPad Pro M4, ou au pire à 6,25 mm.

L'objectif pour Apple avec cet iPhone est de reprendre le leadership sur le design et l'innovation, en proposant un iPhone de rupture qui démontre les efforts de la marque en matière d'innovations. Un changement radical de format permettrait également de balayer les commentaires négatifs qui ont souligné cette année la paresse du constructeur et la lassitude des utilisateurs face à un appareil qui n'évoluait plus depuis l'iPhone 12 en 2020.

Ce modèle serait aussi un gallon d'essai pour Apple, qui testerait certains de ses nouveaux processus de fabrication sur cet iPhone en prévision d'un modèle pliable. Gurman ne donne pas de date précise, mais il faudrait encore patienter un peu pour voir Apple se lancer sur ce marché.