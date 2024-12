À noter que ce nouveau modem signé Apple devrait également trouver sa place au sein du futur iPhone SE, mais aussi d'un iPad entrée de gamme attendu au début de l'année prochaine. Dans un futur plus ou moins proche, Apple pourrait proposer un SoC réunissant divers composants (processeur, modem…) sur une seule et même puce, pour des produits toujours plus compacts… et peut-être pliants ? Affaire à suivre donc.